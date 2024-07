Az Arsenal nyerte az olasz sztárért zajló versenyfutást

Mikel Artetáék kifizethetik a Bologna által kért 50 millió eurót.

Riccardo Calafiori nevét az előző szezonban ismerte meg a világ. Egyrészt azzal, hogy a Bologna a top 5-ben végzett a Serie A-ban és ezzel megváltotta jegyét a Bajnokok Ligájába, másrészt pedig azzal, hogy a 22 éves védő pazar teljesítményt nyújtott klubcsapatában és a válogatottban is.

A nyár elején leginkább a Juventus érdeklődéséről lehetett olvasni, ám aztán a bolognaiak úgy döntöttek, hogy nem szeretnék Olaszországon belül eladni játékosukat, hogy erősítsék az egyik riválisukat. Kérő pedig akadt bőven, az Arsenal, a Chelsea és a Real Madrid is érdeklődött a fiatal bekk iránt, ám Gianluca Di Marzio és Fabrizio Romano információ szerint úgy tűnik, a verseny véget ért és az Arsenal haladt át győztesként a célszalagon.

🔴⚪️ Arsenal are preparing for more contacts over Riccardo Calafiori deal on both player and club side.

Excellent relationship with Bologna after Tomiyasu deal, price tag around €50m. ⤵️ https://t.co/N2mxSIstmV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024