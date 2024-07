Szalai Attila visszatér Törökországba?

Vége a Bundesliga-rémálomnak?

Szalai Attila a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fenerbahce együttesénél hívta fel magára a figyelmet Európa csapatainál. Azonban a tavalyi váltás nem sült el jól, a Hoffenheim 12 millió eurót fizetett érte, de aztán csak négy meccsen lépett pályára a Bundesligában, majd kölcsönadták őt a Freiburgnak, melyben pedig három találkozó jutott neki, azok során is csak epizódszereplő volt.

🚨🚨| Trabzonspor is interested in Attila Szalai. 🔙🇹🇷

The Turkish club has made a loan offer with an option to buy.

Via: @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/RpXW4H8VeZ

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) July 3, 2024