Zverev a labdákat okolja a legújabb sérülését követően

Az új teniszszezon éppen csak kezdődött, de a labdák máris komoly felháborodást váltottak ki.

Alexander Zverev szerint ugyanis a United Cupon használt labdák könyökfájdalmat okoztak nála, mielőtt sérülés miatt visszalépett a negyeddöntős mérkőzésétől.

Több játékos szerint a jelenlegi labdák gyengébb minőségűek, gyorsan veszítenek sebességükből és pattogásukból, így nehezebb erős ütéseket végrehajtani.

No. 2-ranked Alexander Zverev is out of the United Cup mixed teams event with a biceps injury https://t.co/6irbnDI48t

— The Associated Press (@AP) January 1, 2025