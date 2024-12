Zverev elárulta, hogy melyik volt karrierje legnehezebb pillanata

Kiemelkedő karrierje ellenére Alexander Zverev számos kihívással is szembesült.

Zverev egy fizikailag fájdalmas időszakot nevezett meg karrierje legnehezebb időszakának.

Egy az ütőszponzorával készített interjúban, Zverev visszatekintett erre a szörnyű pillanatra. A német játékos elmagyarázta, hogy miért ezt tartja karrierje legkeményebb időszakának, több mint két évvel az esemény után.

„Számomra a 2022-es Roland Garros volt a karrierem legnehezebb pillanata. Egyetlen mérkőzés választott el attól, hogy világelső legyek, és életem talán legjobb tenisze volt, amit játszottam a valaha élt legnagyobb salakpályás játékos, Rafael Nadal ellen.”

„Ez egy nehéz pillanat volt, mert még ha elveszítem a meccset is, az Nadal – bármi megtörténhet. Kikaphatsz tőle a Roland Garroson, hiszen mindenki kikapott már tőle korábban. Szóval ez nem lett volna meglepetés, még ha vesztek is.”

„De a tudat, hogy három hónapon belül egyetlen meccset kell nyernem, hogy világelső legyek – ez nehéz volt számomra. És persze, hogy gipszben lenni, nemcsak játszani nem tudni, hanem egyszerűen járni és mindennapi dolgokat végezni sem – ez igazán megterhelő volt.”

