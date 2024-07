„Isten felemelkedése” – Tőle megszokott módon posztolt nyaralós videót Ibrahimovic

„Miért sétálsz, ha repülhetsz is"

Zlatan Ibrahimovic a 21. századi labdarúgás egyik legnagyobb egyénisége. A magát sokszor Istennek és Királynak nevező labdarúgó profi pályafutása utáni éveit tölti, rendszerint aktív pihenéssel. Most a tőle megszokott módon mókázott a tengerben, flyboarddal ki be ugrált a vízből.

TikTok oldalán azt kommentálta a bejegyzéshez:

A visszavonult svéd klasszis jelenleg az AC Milannal dolgozik a tulajdonosi kör tanácsadójaként. Időközben pedig azt is megerősítette, hogy a Rossoneri kiszállt a Joshua Zirkzee leigazolásáért zajló „harcból”, a holland támadó minden bizonnyal a Manchester Unitedet választja majd. Hozzátette, a fejében már megvan, kit szeretnének a milánóiak új csatáruknak, de egyelőre nem fogja elárulni.

🚨🔴⚫️ Zlatan Ibrahimović confirms AC Milan are NO longer in talks for Joshua Zirkzee: “Zirkzee? It’s the past for us”.

“We already have the new striker in mind but I’m not gonna tell you the name”. pic.twitter.com/JkqtKpFSwx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024