Yamal ügynöke megszólalt a tinisztár jövőjével kapcsolatban

Elejét vette a további találgatásoknak.

Az elmúlt hetekben számos találgatás látott napvilágot Lamine Yamal szerződésével kapcsolatban. A fiatal játékos jelenlegi megállapodása 2026-ban jár le, de várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt, miután 2024 júliusában betölti a 18. életévét.

A Barcelona rendkívül nyugodtan kezeli a helyzetet, mivel biztosak benne, hogy Lamine Yamal kizárólag a maradásra gondol. Ezt megerősítendő, az ügynöke, Jorge Mendes, a Mundo Deportivo szerint újabb információkkal szolgált a 17 éves tehetség helyzetéről.

„Biztosan meg fogja újítani a szerződését hamarosan, neki Barcelonában kell folytatnia. Nem tudom megmondani, hogy egy vagy két hónapon belül, de biztosan meg fog történni” – nyilatkozta Mendes.

A Barcelona hivatalosan nem jelenti be Lamine Yamal új szerződését, amíg nem tölti be a 18. életévét, mivel csak ekkor írhat alá ötéves megállapodást (a 18 év alatti játékosok legfeljebb három évre hosszabbíthatnak). Ennek ellenére biztosra vehető, hogy a fiatal tehetség még sok-sok éven keresztül a klubnál marad.

🚨🎙️| Jorge Mendes: “Lamine Yamal will soon extend his contract with Barcelona. There’s no doubt about that. His future is clear.” [@SkySports] #fcblive ✅ pic.twitter.com/bkfUHQS3ci

— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 26, 2024