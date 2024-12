A jelenlegi feltételek mellett nem kíván hosszabbítani De Jong

A Marca újságírójának jelentései alapján Frenkie de Jong nem hajlandó hosszabbítani Barcelonában akkor, ha nem emelnek a fizetésén.

A Marca újságírója, Luis Rojo jelentései alapján a Barcelona változatlan feltételekkel kínál szerződéshosszabbítást a holland Frenkie de Jongnak. A történet bökkenője csupán az, hogy a hírek szerint a játékosnak esze ágában nincs az eddigi fizetéséért Katalóniában maradni.

🤔 Las dos suplencias consecutivas del neerlandés abren de nuevo el debate sobre su futuro ✍🏻 @Luis_F_Rojo https://t.co/nIE6hXZRrW — MARCA (@marca) December 26, 2024

A háttérhez az is hozzátartozik, hogy egész egyszerűen anyagi korlátai miatt képtelen emelni az eddigi anyagi feltételeken a Barcelona. De Jongról pedig az a hír terjed, hogy „nincs olyan hangulatban”, hogy meghosszabbítsa 2026 nyarán lejáró kontraktusát a gránátvörös-kékekkel. Ez pedig azt jelentené, hogy ha a következő nyáron nem adja el őt klubja, akkor 2026 nyarán akár ingyen hagyhatná hátra Katalóniát.

Persze azt is érdemes azért leszögezni, hogy egyes források szerint 9 millió eurót keres évente a holland középpályás. Ráadásul szerepel még 3 millió eurót biztosító bónusz-kitétel is a papírokon. Így pedig akár az is kijelenthető, hogy lesz majd olyan Barca-drukker, aki kissé talán mohó dolognak tartja De Jong emelés iránti reményét avagy vágyát.