Xabi Alonso feltételt szabott a Real Madridnak

Xabi Alonso csak Ancelotti távozása után vállalná a Real Madrid kispadját, hogy elkerülje a feszültséget.

A Diario SPORT értesülései szerint Xabi Alonso egy feltételt szabott a Real Madridhoz való csatlakozásához: nem akar semmilyen ellentmondásos helyzetbe kerülni Carlo Ancelotti távozásával kapcsolatban.

A hírek szerint a korábbi középpályás nem akarja, hogy úgy tűnjön, ő áll Ancelotti távozásának hátterében. Ezt a Madrid vezetőségével folytatott tárgyalások során is világossá tette.

A Real Madrid most nehéz döntés előtt áll: vagy kitartanak Ancelotti mellett még egy szezonra, vagy kockáztatják, hogy Alonso elveszíti az érdeklődését a poszt iránt.

🚨 JUST IN: Xabi Alonso is now the FAVORITE to be Real Madrid’s coach next season, as Ancelotti has decided to LEAVE this summer. @OndaCero_es pic.twitter.com/eEDzj9BPeS

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 20, 2025