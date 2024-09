X-aktákba illő Courtois-statisztika!?!

Thibaut Courtois La Liga-karrierje során mindössze 2 alkalommal „jegyzett” öngólt”. X-Aktákba illő a két eset közötti hasonlóság.

Nem a nagy hibáiról híres Thibaut Courtois. Sőt, inkább lehet azt állítani róla, hogy az egyik legstabilabb kapusa a nemzetközi futballéletnek.

De a belga is csak ember, amit jól jelez az Espanyol elleni bajnoki alkalmával jegyzett hibája. Aminek öngól lett a vége, a találkozó 54. percében.

Az utolsó ilyen típusú, és hasonló végeredménnyel záruló La Ligás bakijáért 2013-ig kell visszalapozni, amikor még az Atlético de Madrid játékosa volt. Ebben az adatban még semmi földöntúli nincs.

Courtois only two career own goals in La liga has come against Espanyol in the 54th minute of each game 😭💀 pic.twitter.com/2qRDHPpLzg

— Viní fc 🇧🇷😤 (@vinijr7_fc) September 21, 2024