Bellingham és a Real-szurkolók is kifakadtak!

Győzelemmel vette az Espanyol elleni bajnoki akadályt a Real Madrid, ám ahogy idén már sokszor, úgy ezúttal is játékvezető került a figyelem középpontjába.

A Real Madrid Thibaut Courtois óriási hibája után ugyan hátrányba került az Espanyollal szemben, ám Carvajal, Rodrygo, Vinicius Jr. és Mbappé találataival így is magabiztosan győzött. A 4-1-es siker ellenére mégis sokan Jude Bellingham és a játékvezető Jose Luis Munuera Montero „párharcáról” beszélnek.

És a monológ végén a Munuera Monteróról megalkotott, nem túl hízelgő verdiktjét is meghozta Bellingham.

🚨🚨🎙️| Jude Bellingham to the referee: „You are a piece of shit…”

pic.twitter.com/gibdK4suk0

— CentreGoals. (@centregoals) September 21, 2024