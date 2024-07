Alcaraz és Sinner is hozta a kötelezőt

A világelső Jannik Sinner és a címvédő Carlos Alcaraz is könnyedén jutott a legjobb nyolc közé a wimbledoni teniszbajnokságon vasárnap.

Az olasz sztár szettet sem vesztett az amerikai Ben Shelton ellen. Carlos Alcaraz pedig négy játszmában verte a francia Ugo Humbert-t.

A legkevésbé az orosz Danyiil Medvegyev izzadt meg. A bolgár Grigor Dimitrov már az első felvonás hajrájában feladta a küzdelmet.

Sad scenes on No.1 Court 😢

Grigor Dimitrov is forced to retire due to injury against Daniil Medvedev 💔#Wimbledon pic.twitter.com/9grxoJYref

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2024