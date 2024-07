Babosék női párosa nyolcaddöntőbe jutott

Babos Tímea és az ukrán Nadja Kicsenok női párosa nyolcaddöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon vasárnap.

Az eredetileg szombatra kiírt találkozón Babosék a harmadik helyen kiemelt Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez amerikai, ausztrál duó ellen léptek pályára a 16 közé jutásért.

Esőszünet miatt vasárnap is a tervezettnél két órával később kezdődött a mérkőzés. A magyar-ukrán kettős azonnal fogadóként nyert játékot, majd a játszma derekán egymás után mindkét páros brékelni tudott. Babosék 4:2-es előnyénél viszont újabb esőzés miatt félbeszakadt a mérkőzés.

A szünet nem tett jót Babosék játékának. A folytatásban sorozatban négy játékot nyerve a rivális fordított és így szettelőnybe került.

A második felvonásra újra „bemelegedett” a soproni teniszező és társa, így két brékkel 5:1-re ellépett. Ezúttal előnyét meg is őrizte a játszma végéig, azaz egyenlített.



A továbbjutást eldöntő harmadik szettben, melyet egy ízben szintén megszakított az eső, továbbra is jobban játszott a wimbledoni tornán párosban kétszer is döntős Babos Tímea és partnere, ennek nyomán újabb két brékkel meglepetésre megnyerte a 103 perces találkozót.

Eredmény, női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Babos Tímea, Nadja Kicsenok (magyar, ukrán) – Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez (amerikai, ausztrál, 3.) 4:6, 6:2, 6:2

A 31 éves magyar játékosra és a vele egykorú Kicsenokra a 15. helyen rangsorolt amerikai Asia Muhammad és az indonéziai Aldila Sutjiadi kettőse vár a 16 között.