Wilander biztos benne, hogy Djokovic nyer még Grand Slamet

Novak Djokovic kihívásokkal teli 2024-es szezonja sem akadályozza meg Mats Wilandert abban, hogy higgyen a szerb játékosban.

A svéd szerint Novak Djokovic még egy Grand Slamet nyerhet.

2024-ben először 2017 óta Djokovic nem szerzett egyet sem a négy Grand Slam tornából. 2023-ban 36 évesen uralta a sportot, megnyerve az Australian Opent, a French Opent és az US Opent.

Wilander optimista Djokovic esélyeivel kapcsolatban. Bár nem jósolta meg, melyik Grand Slamet nyeri meg a legvalószínűbben, a háromszoros French Open-bajnok elmondta a Eurosportnak, hogy a szerb még egy nagy tornát nyerhet.

„Novak Djokovic még egy Grand Slamet fog nyerni, ez az én jóslatom.”

A korábbi világranglista 2. helyezett Alex Corretja és az ex-brit WTA 1. Laura Robson egyetértettek Wilanderrel. Robson válasza azonban legalább részben befolyásoltnak tűnt, mivel ő ismeri honfitársát, Murray-t, aki a szerb edzője.

„Igen. Andy Murray a edzője, tehát nyernie kell egy Slamet.”

Djokovic tízszeres Australian Open-bajnok, és ez a lenyűgöző rekord azt jelenti, hogy a 37 éves játékost Melbourne-ben soha nem szabad leírni. Tavaly eljutott a döntőbe, de Sinner könnyedén legyőzte, a mérkőzés pedig egyoldalúbb volt, mint amit a végső eredmény sugall.

Sinner az utolsó négy összecsapásukból mindet megnyerte, és valószínűleg kulcsfontosságú lesz, hogy Djokovicnak újra sikerüljön legyőznie őt. Ha ezt eléri a korában, az a 24-szeres Grand Slam-bajnok egyik legkiemelkedőbb eredménye lesz.

🚨 Breaking : Novak Djokovic is Training in Qatar 🔥

The Goat getting ready for 25 in 2025 🐐pic.twitter.com/IvIktefGwv

— SK (@Djoko_UTD) December 24, 2024