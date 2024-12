Djokovic elvesztette a motivációját, miután legyőzte Nadalt és Federert

Patrick Mouratoglou szerint Novak Djokovic szintje továbbra is elég jó ahhoz, hogy Grand Slam-címekért küzdjön, de a motiváció hiánya, amely Rafael Nadal és Roger Federer legyőzése után következett be, hatással volt rá 2024-ben.

Mouratoglou a Tennis Majors című lapnak elmondta, hogy Djokovic 2024-ben motivációs problémákkal küzdhetett, miután túlszárnyalta Nadalt és Federert.

A francia szakember szerint Djokovic egyetlen komoly sikere az olimpián jött, ahol különösen eltökélt volt, hogy megszerezze a korábban elérhetetlen aranyérmet.

„Úgy gondolom, hogy Novaknak csak motivációra van szüksége. Miután 2024 elején úgy érezte, hogy Rafa végzett, már nem talált többé motivációt. Nem eshetett vissza a szintje két hónap alatt, ez lehetetlen.”

„A motivációja csökkent, mert megnyerte a harcot Roger, Rafa és közte. Az egyetlen torna, ahol remekül játszott, az olimpia volt, mert ott óriási motiváció hajtotta a győzelemért. Szóval neki motiváció kell. Valamit meg kell találnia magában, ami ismét arra készteti, hogy ugyanolyan erősen akarja a győzelmet, mint egész pályafutása során.”

Djokovic nemrég Andy Murray-t nevezte ki edzőjének, aki Nadal és Federer mellett másik nagy riválisa is volt. Murray legalább az Australian Open végéig dolgozik majd Djokoviccsal, ami még érdekesebbé teszi az év első Grand Slam-tornáját.

Hogy Djokovic merész lépése elég lesz-e ahhoz, hogy motiválja őt 2025-ben is, az még kérdéses.

