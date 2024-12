Djokovic megnevezte pályafutása két legjobb mérkőzését

Novak Djokovic elmondása szerint pályafutása két legnagyobb mérkőzését Roger Federer és Rafa Nadal ellen játszotta.

Az első mérkőzés, amit a 24-szeres Grand Slam-bajnok Djokovic kiemelt az a 2019-es wimbledoni finálé volt Federer ellen:

„Ez egy olyan meccs volt, amelyben ő [Federer] statisztikailag jobb volt, több pontot nyert, és minden statisztika az ő oldalán állt” – kezdte Djokovic.

„De én egyszerűen megtaláltam a módját, hogy nyerjek a fontos pillanatokban, és a megfelelő ütéseket játsszam meg a megfelelő időben. 40-15-ös hátrányban megpróbáltam rákényszeríteni, hogy játsszon, és érdemelje ki a győzelmet. Ő feljött a hálóhoz, én pedig megcsináltam az elütést, és a második mérkőzéslabdánál kicsit megfeszült, én pedig kihasználtam a lendületemet. Ismét egy nagyon szoros meccs volt, valószínűleg a legstresszesebb mérkőzés, amin valaha részt vettem” – mesélte a szerb.

