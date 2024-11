Volt mersze befújni a bírónak! Nem mindennapi tizenegyest kapott a Club Brugge

Újabb büntető az labdarúgás egyik legbizarrabb fajtájából.

Az Aston Villa először kapott gólt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, nem is akárhogyan. A birminghami együttes a Club Brugge vendégeként lépett pályára a BL ligaszakaszának negyedik fordulójában. A második félidő elején Unai Emery csapata egy rutinszerű kirúgáshoz készülődött, Emiliano Martínez pedig teljes természetességgel odapasszolta Tyrone Mingshez a labdát, aki gondolta felkapja azt és visszarakja az ötösre, hogy rendessel elvégezzék a kirúgást.

Tobias Stieler játékvezető viszont ezt kiszúrta és már nem engedte az ismétlést, szerinte ez megtörtént. Így pedig az Aston Villa védőjét szabálytalannak látta, hiszen kézzel ért labdához a tizenhatoson belül és befújta tizenegyest, amit az 52. percben értékesített is a belga gárda.

📽️ – This was the moment where Aston Villa conceded the penalty, as Tyrone Mings puts his hand on the ball in his own box.pic.twitter.com/iW4Nhhqyz0

— Football Report (@FootballReprt) November 6, 2024