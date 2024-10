A futball legbizarrabb tizenegyeséből nem egyet, kapásból kettőt fújt be a bíró

A vendégek vezetőedzője úgy nyilatkozott: "600 meccsen voltam edző, de ilyet még nem láttam!"

A hétvége, de talán a szezon legfurcsább meccsét hozta a Magdeburg és a Greuter Fürth párharca a Bundesliga 2-ben. A német labdarúgóközeg hüledezik a nem mindennapi tizenegyeseken, a vendégek edzője, Alexander Zorniger egyenesen úgy fogalmazott, 600 meccsen volt edző, de ilyet még nem látott.

Az első ilyen hibát Gideon Jung követte el. A Fürth kapusa előtte hosszú másodperceken át őrizte a labdát, majd odapasszolta védőjéhez, aki viszont azt hitte kirúgás következik és kezébe vette a játékszert. A másik tizenegyes a 42. percben volt, amikor Daniel Heber azt hitte, lefújnak egy szabálytalanságot a Magdeburg tizenhatosa előtt és szabadrúgás következik, így ő is felvette a földről a felé guruló labdát. Ezért is büntetőt ítélt Dankert bíró.

