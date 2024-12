Visszatérhet korábbi sikerei helyszínre a Real Madrid középpályása?

A Real Betis nem tett le arról, hogy visszaszerezze Dani Ceballost.

A nyáron a Real Betis komoly érdeklődést mutatott Dani Ceballos újbóli leigazolása iránt. Az üzlet végül nem valósult meg, mivel a Real Madrid által kért vételár túl magasnak bizonyult. Ez azonban nem szegte a sevillai klub kedvét.

Úgy tudni, hogy a Betis továbbra is érdeklődik a 28 éves játékos iránt. A csütörtöki, HJK Helsinki elleni UEFA Konferencia Liga-mérkőzés előtt a klub elnöke, Angel Haro a Real Madrid középpályásáról nyilatkozott az MD-nek.

„Dani nagyszerű játékos, aki kifejezte, egy napon szeretne újra a Betisben játszani. Csakúgy, ahogy más játékosok is, akik fiatalon távoztak, és arról álmodnak, hogy a Betisben vonuljanak vissza.” – fogalmazott Haro.

