A büntetés ellenére sem akar hosszabbítani, búcsút inthet a Barcának a magyar kapus

Sőt, Spanyolországot is elhagyhatja.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Barcelona ifjúsági, U19-es csapata, a Barcelona Juvenil A nem nevezte Yaakobishvili Áront a Borussia Dortmund elleni BL-meccsre, amelyet a katalán együttes 3-2-re megnyert. A magyar kapus kimaradásának oka amolyan büntetés volt, ugyanis a 18 esztendős hálóőr szerződése jövő nyáron jár le és egyelőre nem akar hosszabbítani a Blaugranával.

A spanyol Relevo most arról ír, hogy az utánpótlás-válogatott futballista a szankció ellenére sem gondolta meg magát, sőt egyre biztosabb azt illetően, hogy kontraktusa végeztével elhagyja a Barcelonát, sőt Spanyolországot is, és egy másik országban folytatja pályafutását.

Yaakobishvili Áron 2018 óta erősíti a gránátvörös-kékeket, szeptemberben a felnőttcsapat Getafe elleni keretébe is bekerült. Testvére, Anta a Gironában szerepel, ám ebben a szezonban még nem lépett pályára a La Ligában, sőt keretben sem volt. Az alsóbb osztályú Girona B-ben egy meccs erejéig kapott lehetőséget.

❗️Juvenil A goalkeeper Aron Yaakobishvili is not planning to renew his contract which expires next summer. It seems likely he’ll leave Barcelona and possibly Spain. The player has already started exploring new opportunities.

Via: @jordicardero [relevo] pic.twitter.com/sU06ZMPLzr

