Egy furcsa ok miatt hagyta ki a Barcelona a magyar kapust a meccskeretből

Úgymond "büntetésből".

A Barcelona Juvenil A, vagyis a katalán együttes U19-es csapata 3-2-re győzött a Borussia Dortmund vendégeként az ifjúsági Bajnokok Ligája csoportkörében. Sikerével a Blaugrana a ligaszakasz negyedik helyén áll öt győzelemmel és egy vereséggel. A korosztályos együttes Jan Virgili, Landry Farre és Leo Saca góljaival nyert a német gárda otthonában úgy, hogy a dortmundiak kétszer is vezettek.

Yaakobishvili Áron viszont hiányzott a Barcelona U19-es csapatának keretéből, mégpedig azért, mert nem fogadta el a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát. A 18 esztendős magyar hálóőr eddig négy BL-meccsen védett, most azonban „büntetésből” még a padra sem ülhetett le. Legalábbis erről ír a sport.es spanyol lap. A portál úgy tudja, a kapusnak jövő nyáron jár le a szerződése, és egyelőre még nem bólintott rá a Barca hosszabbítási ajánlatára.

🚨🎖| JUST IN: Juvenil A goalkeeper Aron Yaakobishvili’s contract expires in the summer and so far he has NOT agreed to a renewal. As a result, the club has left him out of Juvenil A’s squad for today’s UYL game against BVB U19. [@tjuanmarti] #fcblive pic.twitter.com/pbrkS6yHAT

