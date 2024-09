Virgil van Dijk megvédte Szoboszlait

A Liverpool csapatkapitánya Lisandro Martínezzel szólalkozott össze, miután az argentin csúnyán felrúgta a magyar játékost.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Mersey-parti együttes 3-0-ra lesimázta a Manchester United elleni derbit.

A Vörösök már 1-0-ra vezettek Luis Díaz góljával, amikor a 40. percben Szoboszlai hatalmasat kapott Lisandro Martíneztől.

“Come try that with me” pic.twitter.com/8jB8uOGLOU https://t.co/u8oQEkvQN6

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) September 1, 2024