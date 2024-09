Szoboszlai remekelt, Manchesterben is hengerelt a Pool

Szoboszlai Dominik gólpasszal vétette észre magát, a Liverpool győzelme egy percig sem forgott veszélyben a Manchester United elleni derbin.

A Vörösök Luis Díaz duplájával elhúztak az első félidő végén. Casemiro kétszer is eladta a labdát a saját térfelén, amit Arne Slot együttese könyörtelenül megbüntetett.

Mindkét gólnál Mohamed Szalah volt az előkészítő, az első gólnál viszont Szoboszlai önzetlensége is kellett a találathoz.

A 35. percben az egyiptomi beadása a hosszú oldalon érkező Díaznak tökéletes volt, előtte viszont akár a magyar válogatott csapatkapitánya is bebólinthatta volna a játékszert, de inkább lehúzta a fejét, hagyva a kolumbiainak a lehetőséget.

Goal Liverpool! Luis Diaz scores and gives them the lead vs Manchester United, 0-1!#MUNLIV pic.twitter.com/jsns6EBq4o https://t.co/CmJgzjOW1l

