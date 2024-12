Vinícius Júnior: Igen, én vagyok a legjobb a világon

Üzent az összes kritikusának.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk Vinícius Júnior lett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél az Év Játékosa. Az Aranylabda-szavazáshoz hasonlóan ez is szoros csatát hozott közte és Rodri között, de ezúttal a Real Madrid támadója kapta ezt a díjat. A brazil futballista győzelmi beszédében úgy fogalmazott:

„Veni, vidi, vici” – vagyis jöttem, láttam győztem, mondta Vinícius Júnior.

„Ma ahhoz a kisfiúhoz szólok, aki annak idején tátott szájjal nézte, ahogy a példaképei magasba emelik ezt a díjat. Eljött az ő ideje. Vagy inkább: eljött az én időm. Eljött az idő, hogy kimondjam: igen, én vagyok a világ legjobb játékosa, és keményen megküzdöttem érte. Próbáltak lekicsinyíteni, de nincsenek felkészülve rám. Senki nem mondhatja meg, miért harcoljak, vagy hogyan viselkedjek. Amikor San Goncalóban éltem, a rendszer nem törődött velem, szinte felemésztett, de nem adtam fel. Győztem. Magamért, a családomért” – fogalmazott Vinícius. A 24 éves csatár kiemelte, az egyik legnagyobb hatást Cristiano Ronaldo gyakorolta rá.

A brazil labdarúgó ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 16 gólnál és 6 gólpassznál jár klubcsapatában.

✨🇧🇷 Vinicius: “It was looking impossible for me to arrive here on this stage… I arrived from a small place, close to poverty and crime. Now I’m here”.

Vini thanks all people at Real Madrid, his family, friends, his staff, Flamengo, his country and teammates. pic.twitter.com/2FNZ5twkXn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024