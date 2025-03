Videó: horrorisztikus piros lapot hozott a horvát rangadó

Teljesen egyértelmű és jogos volt a kiállítás.

Nagyon úgy fest, hogy a jelenlegi hétvége az európai futballban a piszkosul durva szabálytalanságokról szól. Szombaton az angol FA-kupában a Millwall kapusa, Liam Roberts tarolta le úgy a Crystal Palace-ban játszó Jean-Philippe Matetát, hogy a francia támadónak 25 öltéssel kellett összevarrni a fülét.

A horvát labdarúgó-bajnokságban játszott Dinamo Zagreb-Hajduk Split találkozó is nagyon hasonló piros lapot hozott. Ám ezen a meccsen a kapus volt a szenvedő fél. A mérkőzés 2-2-es döntetlent hozott, pedig a hazaik végül kilenc emberrel fejezték be a találkozót. A 12 perces hosszabbítás végén egy beadást követően a zágrábi Niko Galesic tarolta le a vendégek hálóőrét. A 23 éves védő gyakorlatilag fejbe rúgta Ivan Lucic kapust, kisebb VAR-ozás után pedig a játékvezető fel is mutatta neki a piros lapot.

Íme az eset:

24 forduló után a Rijeka vezeti a horvát bajnokságot. A Hajduk Split egy ponttal lemaradva, 45 egysége gyűjtve a második, míg a Dinamo Zagreb 39-cel a harmadik helyen áll.