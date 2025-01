Videó: brutális kiütés a pusztakezes ökölvívó gálán

Amerikában már elképesztő népszerűségnek örvend a brutális küzdelmeket nem kímélő szervezet. Ezúttal maga Conor McGregor is feltűnt a gálán, és elhintette, hogy lehet, egyszer ő is a szorítók közé lép majd.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a pusztakezes ökölvívás a küzdősportok világában. A különleges és látványos, ám egyben kőkemény szakágnak szervezete is van már (Bare Knuckle Fighting Championship), amely gálákat is szokott rendezni. Korábban már beszámoltunk egy brutális kiütésről a BKFC háza tájáról, amikor két másodpercig tartott a mérkőzés. Ezúttal sem volt túlságosan hosszú a párharc, 37 másodperc után véget ért, de a KO mértéke itt sem volt kisebb.

A Knuckle Mania 5 névre keresztelt gálán Kaine Tomlinson Jr. irgalmatlan erejű ütéssel küldte padlóra Pat Sullivant, aki most debütált a szervezetben – szemlézte a horvát lapokat az Index. Az amerikai harcos egy nagyon jól kivitelezett és villámgyorsan megindított jobbegyenessel találta telibe Sullivan arcát, aki már az esés közben eszméletét vesztette. A bíró azonnal véget vetett az összecsapásnak, és jelezte, hogy orvosi segítségre van szükség.

A képsorokat csak erős idegzetűeknek javasoljuk:

SHEEEEESH 😳 Kaine Tomlinson Jr SLEPT EM!#KnuckleManiaV | Live NOW | Sign-up at https://t.co/FKV4378mdH pic.twitter.com/2LfUERoE7v — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) January 26, 2025

A KO-t elszenvedő harcos végül fel tudott állni, majd megkérdezte edzőjétől, hogy mi is történt pontosan, mert fogalma nem volt, miképp került a földre. A gálát a Wells Fargo Centerben közel 18 ezer néző követte a helyszínen, ami Philadelphia történetében a valaha volt legtöbb egy küzdősport eseményt illetően.

17,762 IN ATTENDANCE – That’s a record baby! Thank you, Philadelphia! #KnuckleManiaV pic.twitter.com/UdEPpQ7GTl — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) January 26, 2025

A gálán az egykori UFC-sztár Conor McGregor is ott volt, mint promóter. Az ír harcművész már azt is belengette, hogy lehet, előbb-utóbb ő is szorítóba lép majd a pusztakezes ökölvívás szervezetében. Úgy fest, a ‘The Notorious’-nak becézett sportoló/üzletember meglátta az anyagi lehetőségeket a BKFC-ben, a nevével pedig biztos, hogy világszintű ismertségre tehetne szert a liga. Habár az amerikai nézőszámokat elnézve, már most is elég nagy a rajongás a brutális meccsek iránt.