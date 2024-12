Kíméletlen kiütés – két másodpercig tartott a bokszmeccs – videó

Justin Watson beírta magát az ökölvívás történelemkönyvébe, rögtön a kezdő gongszó után lerendezte ellenfelét, Cole Ferrellt.

Az eset a világ legnagyobb pusztakezes bokszszervezetének a Bare Knuckle Fighting Championshipnek (BKFC) 69. gáláján történt Atlantában.

Ahogy elkezdődött a mérkőzés Watson azonnal betalált, egy szemet gyönyörködtető jobbossal küldte a vászonra Ferrellt. A vezetőbíró, Bryan Miner pedig azonnal megállította az összecsapást. Íme a csodálatos kiütés:

THIS WAS THE FASTEST KO IN COMBAT SPORTS HISTORY!

Justin Watson scored a 2.9-second finish last night at #BKFC69 👀

Replay with TrillerTV+ pic.twitter.com/BzloCU8pSZ

— TrillerTV (@FiteTV) December 7, 2024