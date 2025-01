Veszélybe került Kyrgios Australian Open indulása

"Nyugalomban leszek, és mindent megteszek, hogy készen álljak" – írta Kyrgios, miután visszalépett a Novak Djokovic ellen tervezett bemutatómeccsétől.

Nick Kyrgios visszatérése a Grand Slam-teniszhez az Australian Openen bizonytalanná vált, miután hasizomsérülést szenvedett. Az ausztrál fenegyerek kénytelen volt lemondani a Novak Djokovic ellen tervezett bemutató mérkőzését.

A 2022-es wimbledoni döntős, aki csukló- és térdsérülései miatt a 2022-es US Open óta nem versenyzett, egy közösségi médiába közzétett posztban közölte, hogy egy ultrahangos vizsgálat hasizomhúzódást mutatott ki nála, és „sajnos nem tudok játszani jó barátommal (Djokoviccsal) csütörtökön.”

🇦🇺👇 Nick Kyrgios has a grade 1 abdominal strain and may not be fit for the Australian Open

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 7, 2025