Undorító a sportunkra nézve: Kyrgios véleménye Sinnerékkel kapcsolatban

Nick Kyrgios elmagyarázta, miért beszél olyan gyakran a tenisz világában felmerülő doppingügyekről, ezzel a téma egyik leghangosabb szószólójává válva.

Kyrgios az elmúlt két évben talán nem volt túl aktív a teniszpályákon, de a közösségi médiában annál inkább, ahol számos témában megosztotta véleményét.

Bár Kyrgios legtöbbször a közösségi oldalain fejtette ki nézeteit, végül a 2025-ös Brisbane International előtt a sajtóval is beszélhetett, ahol természetesen megkérdezték az álláspontjáról.

Az ausztrál teniszező saját példáján keresztül magyarázta el a helyzetet, amikor a sérülésből lábadozott.

„Először is, valaki, mint én, aki soha az életében nem próbálna meg doppinggal előnyhöz jutni ebben a sportágban. Ez egy olyan dolog, különösen egy olyan sérülésen keresztülmenve, mint amilyenen én mentem át. Nyilvánvalóan vannak olyan szerek, amelyek felgyorsíthatják a gyógyulást, segíthetnek visszatérni a csúcsformába, javíthatják a regenerációt. Olyan sok tiltott szer van a sportunkban, amit használhattam volna, hogy gyorsabban visszatérjek.”

„Oké, ő a világ első számú játékosa, fantasztikus teniszező. Soha nem mondtam, hogy nem az. Csak azt gondolom, hogy az elbírálásnak mindenkire nézve igazságosnak kell lennie. Egyszerűen úgy érzem, hogy borzalmasan kezelték ezeket a helyzeteket a sportágunkban. Két világelső doppingügye egyszerűen undorító a sportunkra nézve. Ez borzalmasan rossz kép” – mondta.

„Igen, a tenisz integritása most, és ezt mindenki tudja, de senki sem akar róla beszélni, szörnyű. Ez valójában szörnyű. És ez nem elfogadható. Tudom, hogy az emberek nem szeretik, amikor én ilyen dolgokról nyíltan beszélek és őszinte vagyok.”

Kyrgios részletesen kifejtette véleményét, és annak ellenére, hogy megosztotta gondolatait, ismét hangsúlyozta, hogy nem fogja abbahagyni a beszédet erről a témáról, mivel fontosnak tartja a párbeszéd folytatását.

„Egy olyan gyerek számára, aki tenisszel nőtt fel, a verseny élvezete volt a lényeg, szerettem játszani. Lehetek érzelmes, vághatok földhöz ütőt, de ez semmi ahhoz képest, mint amikor valaki csal és teljesítményfokozó szereket használ. Ez szerintem nevetséges. És nem fogom befogni a számat ezzel kapcsolatban.”

