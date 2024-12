Kyrgios a teniszpályán kívül is megcsillogtatná tudását

Nick Kyrgios utalást tett rá, hogy 2025-ben a pickleball-ban is megcsillogtatná a tudását, miközben a korábbi páros partnerével, Jack Sock-kal beszélgetett egy podcastben.

A Nothing Major Podcastban tett szereplése során, Kyrgios megígérte, hogy nem fog tisztelettel bánni Sinnerrel, ha összefutnak az Australian Open-en. Az ausztrál azt is tervezi, hogy az egész közönséget az olasz ellen hangolja.

Kyrgios más témákról is beszélt a podcastban tett megjelenése során. Ezek között szerepelt, hogy ő és Sock esetleg közösen indulnának pickleball versenyeken Ausztráliában.

Sock, aki egykor a világranglista 2. helyén állt párosban az ATP Tour-on, visszavonult, hogy a pickleball-ra koncentráljon. Elmondta Kyrgiosnak, hogy 2025-ben pickleball-t szeretne játszani Ausztráliában, de csak akkor, ha a vitatott egykori Wimbledon-döntős vele együtt versenyez.

Kyrgios nem adott határozott választ. Inkább játékosan kigúnyolta az amerikai játékost, amiért korábban az Australian Open-t nevezte a legkevésbé kedvelt Grand Slamjének, viszont most hajlandó lenne elutazni, hogy pickleball-t játsszon.

Mindenesetre Kyrgios nyitottnak tűnt az ötletre. Sock egy másik epizódban, a Nothing Major Podcastban James Blake-tel, a Miami Open versenyigazgatójával azt is elárulta, hogy ő és az ausztrál valószínűleg szabadkártyát kérnének a floridai Masters 1000-es versenyre.

Ez lenne Sock visszatérése a teniszezéshez, de úgy tűnik, hogy a pickleball marad az a sport, amelyet a legtöbbet fog űzni. Hogy Kyrgios igent mond-e Sock ajánlatára, és pickleball partnerként csatlakozik hozzá, még kérdéses.

On the @NothingMajorPod, @JackSock92 & @NickKyrgios discuss their plans to play pickleball together on the PPA Tour in Australia 🇦🇺👏 pic.twitter.com/2OnrRuw4SI

— Carvana PPA Tour (@PPAtour) December 17, 2024