Djokovic és Kyrgios egymás oldalán indítják az évet

Nick Kyrgios a közösségi médiában jelentette be, hogy összeáll párosban a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokoviccsal az évindító ATP 250-es Brisbane-i tornán.

Egy meglepő bejelentés keretében Nick Kyrgios közölte, hogy Novak Djokoviccsal fog párosban indulni a 2025-ös Brisbane International tenisztornán.

Kyrgios, aki először tér vissza versenyszerű teniszezéshez Brisbane-ben 2023 júniusa óta, a közösségi oldalán osztott meg egy képet Djokoviccsal a 2022-es wimbledoni döntőről.

„Párosban Brisbane-ben. Ott találkozunk!” – írta az ausztrál teniszező.

🚨

🇦🇺🇷🇸 Kyrgios confirms that he and Djokovic will compete alongside each other in doubles – in Brisbane pic.twitter.com/CI2snB7PWl

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 16, 2024