Kyrgios elárulta, hogy miért utálta annyira Nadalt

Rafael Nadal az egész sportvilág egyik legkedveltebb és legelegánsabb alakjaként szerzett hírnevet, de Nick Kyrgios egykoron gyűlölte a spanyol legendát.

A spanyol Davis Kupa-kapitány, David Ferrer sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Nadal legnagyobb riválisai, Novak Djokovic és Roger Federer, nem voltak jelen Nadal búcsúztatóján. Ferrer szerint ez csökkentette az esemény súlyát, amelynek különleges pillanatnak kellett volna lennie.

Nadal iránti széles körű szeretet és csodálat magyarázza azt a nyomást, hogy a 22-szeres Grand Slam-győztes és egykori világelső teniszező méltó búcsút kapjon, amely tükrözte jelentőségét a sportágban.

Ezek a kritikák azonban évekkel ezelőtt hangzottak el. Kyrgios figyelme mostanában Jannik Sinnerre irányul, akit többször támadott, mióta az olasz játékos pozitív doppingtesztet produkált a tiltott clostebol anyaggal.

A 2022-es wimbledoni döntős megígérte, hogy nem mutat semmiféle tiszteletet Sinner felé, ha 2025-ben az Australian Openen összecsapnak, amely Kyrgios első Grand Slam-szereplése lenne a 2022-es US Open óta.

🎾 Nick Kyrgios on if he played Sinner at the Australian Open:

“I would just get every single person in the crowd to get on him. I would just turn it into an absolute riot.

All respect would go out the window and I would just do anything to win.”

🗣️ Nothing Major Podcast pic.twitter.com/HQ9fwyG1CC

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 15, 2024