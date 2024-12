Kyrgios visszatérése Brisbane-be: Újra pályán a hazai kedvenc

Nick Kyrgios már gőzerővel készül a Brisbane International versenyre, ahol több mint 18 hónap után először fog pályára lépni hivatalos tétmérkőzésen.

Az ATP 250-es esemény a közösségi médiában osztott meg felvételeket a 29 éves játékosról, amint Brisbane-ben edz. Kyrgios a szokásos kosárlabdás stílusban ütögetett.

Kyrgios 2022-ben a wimbledoni döntőig menetelt, majd sérülés miatt a következő évben mindössze egy mérkőzést játszott.

Fotó: Getty Images

Harmadik brisbane-i szereplése során az ausztrál közönségkedvenc 2018-ban megnyerte a trófeát. Kyrgios hétszeres tornagyőztes a profi szinten, és a világranglista 13. helyéig jutott.

A Brisbane International december 29. és január 5. között fog zajlani az ausztrál nyár melegében.

