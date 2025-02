Verstappennek el kéne fogadnia az Aston Martin drága ajánlatát

A hírek szerint az Aston Martin egy 1 milliárd fontos tervet dolgoz ki Max Verstappen megszerzésére, bár a csapat ezt "határozottan" tagadta.

A korábbi Haas csapatfőnök, Guenther Steiner azt tanácsolta Max Verstappennek, hogy fogadja el az Aston Martin „milliárdos” ajánlatát, amennyiben a legutóbbi hírek igaznak bizonyulnak.

A Daily Mail a múlt hónapban arról számolt be, hogy az Aston Martin egy 1 milliárd fontos befektetési tervet dolgoz ki a négyszeres világbajnok leigazolására, bár a csapat „határozottan” tagadta a hírt.

Ha a jelentés igaznak bizonyul, az Formula-1 történetének legdrágább átigazolása lenne, és minden bizonnyal az egyik legnagyobb sporttörténeti átigazolás is.

Függetlenül az ártól, Verstappen Aston Martinba való átigazolása azt jelentené, hogy jövőre újra együtt dolgozna a Hondával és Adrian Newey-val.

Max Verstappen quizzed on potential Alonso partnership amid £1bn Aston Martin rumours:

— Max Verstappen remained reserved when asked about the possibility of partnering with Fernando Alonso at Aston Martin, stating:

“In the future, it’s very difficult to say what will happen.… pic.twitter.com/ghnfIdEq3A

