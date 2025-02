Verstappen frusztrációja legendás teljesítményt eredményezett

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen versenymérnöke, visszaemlékezett a holland világbajnok egyik legnagyobb F1-es teljesítményére: a tavalyi São Pauló-i Nagydíjra.

Verstappen a mezőny végéről rajtolva, extrém időjárási körülmények között aratott domináns győzelmet, miután egy vitatott döntés miatt kiesett a vasárnap reggeli időmérő második szakaszában.

A futamot az Autosport Awards az Év Pillanataként díjazta.

And the awards go to… @Max33Verstappen 🏆🏆

Max picked up International Racing Driver of the Year and Moment of the Year at yesterday’s Autosport Awards 👏#F1 pic.twitter.com/IxSO6ZWULt

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 30, 2025