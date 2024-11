Verstappen válasza Norris kritikájára: Pontosan tudom, hogy mire vagyok képes

Max Verstappen reagált arra, hogy Lando Norris megkérdőjelezte azt az állítását, miszerint ő korábban megnyerte volna az idei világbajnoki címet, ha a McLarenben versenyez.

Norris azt sugallta, hogy a nemrégiben négyszeres bajnokká váló Verstappen inkább próbáljon meg komikusként dolgozni, majd teljesen elvetette az ötletet.

A Red Bull versenyzője viszont úgy válaszolt, hogy „tökéletesen tisztában van azzal, hogy mire képes és mire nem”, miután Norris megjegyzéseit elé tárták.

Verstappen eredeti megjegyzései a Las Vegas-i Nagydíj után hangzottak el, miután megszerezte a világbajnoki címet két versennyel a szezon vége előtt.

Ez egy kihívásokkal teli szezon volt a holland és a Red Bull számára, mivel az RB20 nem tudta megközelíteni elődjeinek teljesítményét, és a rivális F1-es csapatok jelentősen csökkentették a különbséget a védő konstruktőri bajnokokhoz képest, így valószínű, hogy a cím McLarenhez vagy Ferrarihoz kerül.

A váltás már az év elején, a hatodik fordulóban, Miamiban megtörtént. Viszont Verstappen addigra így is behúzott az első 10 futamból hetet.

Ezután azonban a következő 12 versenyből csak egyet tudott megnyerni. A zord időjárási viszonyok között zajló Sao Pauló-i Nagydíjt.

Ez a győzelem gyakorlatilag biztosította számára a címet, amivel 62 pontos előnyt szerzett, miközben maximum 86 pont volt még elérhető a Nevada-i verseny előtt.

Ez arra késztette Charles Leclerc-t, hogy reagáljon Verstappen megjegyzésére, és azt sugallja, hogy „túlzás” ilyen eltúlzott állításokat tenni.

Verstappen később megtudta, hogy Norris nem ért egyet az állításával, és amikor arról kérdezték, hogy meglepte-e a válasz, a 62-szeres futamgyőztes a következőképpen reagált a RacingNews365 médiának: „Nem, de senkinek sem kell válaszolnia. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mire vagyok képes és mire nem.”

Amikor arról kérdezték, hogy Norris sportember módjára viselte-e el a világbajnoki vereséget, Verstappen kikerülte a kérdést.

„Erről nem kell beszélnünk” – válaszolta. „Nincs szükség arra, hogy időt pazaroljunk arra, hogy kritizáljunk másokat, vagy bármi ilyesmi. A bajnokság véget ért. Jövőre újrakezdjük.”

Max ahead of the Qatar GP:

🗣️ „We are still focused on this race and it will be busy, as it is a sprint weekend. Of course, the season is not over yet and we want to keep the momentum and get as many points as possible for the team, so bring on the last two races!” pic.twitter.com/cwaca73OIo

— Verstappen News (@verstappenews) November 27, 2024