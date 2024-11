Safety car ide, piros zászló oda, Verstappen lett a káosz ura Interlagosban

A címvédő Max Verstappen pedig a 17. helyről rajtolt a futamon és hatalmas lépést tett újabb világbajnoki címe felé.

A címvédő és sorozatban negyedik világbajnoki címére hajtó Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az esőben rendezett és piros zászlóval is félbeszakított Forma-1-es Brazil Nagydíjat vasárnap, ezzel nagy lépést tett a végső diadala felé. A 27 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 62. futamgyőzelme, amelynek köszönhetően három versennyel a vége előtt 62 pontra növelte az előnyét az összetett élén a Sao Paulóban hatodikként záró brit Lando Norisszal (McLaren) szemben.

Max Verstappen’s performance will live long in the memory #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tJ8Hu3UVcA

A rajtot George Russell (Mercedes) szemmel láthatóan jobban kapta el, mint a pole pozícióból startoló Norris, így az első kanyarba a Mercedes brit versenyzője fordult be az élen. Verstappen is jól kezdett, hamar feljött az első 10 környékére, a 10. körben pedig már a hetedik helyen száguldott. Közben az élen Norris kitartóan üldözte Russellt, de előzésre nem volt lehetősége, míg a harmadik pozíciót Cunoda Juki (RB) foglalta el.

Az eső aztán a 15. körtől egyre erősödött, majd a 29. körben Russell és Norris egyszerre hajtott a boxba kerékcserére. Ezután a sorrend nem változott köztük, de az élre Ocon állt, mögötte Verstappen haladt a második, Gasly pedig a harmadik helyen. A 30. körben Norris megelőzte Russellt az egyik egyenesben, a manőver után néhány másodperccel pedig a versenyirányítás a pályára küldte a biztonsági autót a heves esőzés miatt. A sorrend az első hat helyen Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Cunoda volt.

A száguldás nagyjából 20 percnyi kényszerszünet után folytatódhatott, mégpedig gördülő rajttal, és Ocon meg tudta tartani az első helyet Verstappennel szemben, míg Gasly harmadik maradt, Russell viszont Norris hibáját kihasználva feljött negyediknek. Néhány körrel később újra beállt a mezőny elé a biztonsági autó, mert Carlos Sainz, a Ferrari spanyol pilótája a gumifalnak csúszott és összetörte az autóját.

A 43. kör elején folytatódhatott a verseny, ez az újraindítás pedig jelentősebb változásokat hozott: egyrészt Verstappen a célegyenes végén egy nagyon bátor manőverrel lehagyta Ocont, közben a mögöttük kialakuló négyes csatában Norris húzta a legrövidebbet, mert elhibázta a féktávot, elhagyta a pályát és csak hetedikként tudott visszatérni.

A hajrában Verstappen senkitől sem zavartatva tudta megnyerni a futamot, és a június 23-i Spanyol Nagydíj óta először diadalmaskodott. Norris annyit tudott menteni, hogy a McLaren utasításának köszönhetően csapattársa, Oscar Piastri elengedte őt, így hatodik lett, de nagyon távol került tőle annak a lehetősége, hogy a hátralévő három hétvégén esélye legyen a vb-címet megkaparintani Verstappen elől.

One of Max’s and the sport’s greatest drives #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/PjjdUWNO1L

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024