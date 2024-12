Verstappen nem vár újabb varázslatos fordítást a szezonzárón

Max Verstappen meglehetősen alacsony elvárásokat fogalmazott meg az Abu-Dzabi Nagydíjra, miután nehéz első napot zárt a Yas Marina pályán.

Verstappen, aki épp pályán kívüli vitában áll George Russell-lel, a top hatba kerülést tűzte ki célként. Mindezt azok után mondta, hogy a második szabadedzés során csak a 17. helyen zárt.

A frissen megkoronázott négyszeres Forma-1-es világbajnok kihagyta az első szabadedzést. Isack Hadjar teljesítette az előírt kötelezettséget, miszerint a szezon során minden autónak legalább egyszer újoncot kell futtatnia egy első szabadedzésen.

Verstappen úgy véli, hogy ha sikerül elérni a kitűzött célt, az „jó eredmény” lenne a Red Bull számára, hangsúlyozva, hogy a csapat „többre képes”, mint amit az első napi teljesítményük mutatott.

„Biztos vagyok benne, hogy többet tudunk kihozni magunkból. Nem mondom, hogy elérjük a McLaren szintjét, mert ők eddig nagyon gyorsak ezen a hétvégén. De ha legalább a legjobb hatban harcolhatunk, az jó eredmény lenne, mert eddig eléggé nehézkes a helyzet”– nyilatkozta a 27 éves versenyző az F1TV-nek.

A 63-szoros futamgyőztes kiemelte, hogy az RB20-as autójával fennálló problémák is közrejátszottak a gyengébb eredményben – ez egy olyan gond, amely az egész 2024-es szezonban nehézséget okozott a Milton Keynes-i csapatnak.

„Őszintén szólva, egyszerűen nem jó az egyensúly” – magyarázta a holland a nap során tapasztalt kihívásokat.

„Egyszerűen nincs kapcsolat és egyensúly a kanyarok bejáratánál, és ez megnehezíti, hogy teljesen kihajtsuk magunkat. Ezen kell dolgoznunk éjszaka.”

