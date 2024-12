Verstappen és Russell konfliktusa: újabb részletek derültek ki

A Sky Sports műsorvezetője, Simon Lazenby meglepő új részleteket osztott meg Max Verstappen és George Russell összecsapásáról a Katari Nagydíjról.

Bár Verstappen a pole pozícióból kezdhette volna a versenyt, egy rajtbüntetés miatt csak a második helyről indult, mivel a kvalifikáció során összetűzésbe keveredett Russell-lel, miközben mind a ketten felvezető körön voltak.

Bár végül megnyerte a versenyt, Verstappen arról beszélt, hogy elveszítette minden tiszteletét Russell iránt, mivel a brit versenyző próbálta elérni, hogy a holland pilóta büntetést kapjon a verseny előtt.

Most a Sky Sports egyik műsorvezetője osztott meg egy meglepő új részletet a verseny előtt zajló beszélgetésükről.

A Sky Sports információi szerint Verstappen a verseny előtt megkereste Russell-t, és elmondta neki, hogy mit tervez. A holland terve az volt, hogy az első kanyarban átvegye a vezetést, és ehhez tartotta is magát.

„Azt hallottam – pletyka szerint – hogy valójában elmondta George-nak, hogy mit fog csinálni a verseny előtt” – mondta a műsorvezető.

Miután elveszítette a pole pozíciót a rajtbüntetés miatt, Verstappen nem tétlenkedett, és az első kanyarban gyorsan megelőzte a Mercedes versenyzőjét, átveve a verseny vezetését.

🗣️ | Christian Horner confirms there was a *slight* pre-race face-off between Max Verstappen and George Russell on the parade truck over Max’s one-place grid penalty.

Sounds like the warm-up lap got heated before the race even started!

📸 [planet_f1] pic.twitter.com/M5txxmGXEv

— Formula 1 Quips (@Formula1Quips) December 2, 2024