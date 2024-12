Verstappen és a McLaren a csúcson – Magyar sikerek az FIA díjátadón

Hivatalosan is Max Verstappen lett 2024 F1-es világbajnoka, a McLaren pedig 26 év után ismét elnyerte a konstruktőri trófeát. Emellett két magyar pilótát is elismerésben részesítettek péntek este Ruandában.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hagyományos év végi díjátadó gáláját Ruanda fővárosában, Kigaliban rendezték meg. Az eseményen a különböző világbajnoki és FIA-státuszú szériák legjobbjait díjazták. Az eseményen természetesen részt vett Max Verstappen is, aki a közösségi munkája letöltése után állt színpadra.

Az este fénypontját a Formula-1-es díjak átadása jelentette. Max Verstappen immár négyszeres világbajnokként vette át az elismerést. A McLaren pedig több mint két évtized után ismét konstruktőri bajnokként állhatott a színpadra. Lando Norris második helyéért, Charles Leclerc pedig a harmadik helyért járó díjat vehette át.

The moment @Max33Verstappen got his hands on the Formula 1 world drivers’ championship trophy for the fourth time 😍#F1 pic.twitter.com/CxViwyNEob

— Formula 1 (@F1) December 13, 2024