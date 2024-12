Az FIA bejelentette Verstappen közmunkájának részleteit

Verstappen büntetést kapott, miután trágár szavakat használt a hivatalos versenyhétvége előtti sajtótájékoztatón Szingapúrban. Ez nem sokkal azután történt, hogy az FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem a versenyzők trágár beszédének megszorítását szorgalmazta.

Verstappen a második helyen végzett a kvalifikáción, majd megtagadta a kvalifikáció utáni sajtótájékoztatón való részvételt, ehelyett egy spontán médiakört tartott a Marina Bay paddockban.

Eleinte nem tudta a büntetésének részleteit. Most viszont az FIA megerősítette, hogy azt a díjátadó ceremónia előtt Ruandában fogja letölteni.

„Az FIA bejelentette Max Verstappen „közérdekű munka” kötelezettségét, amely a versenybírók büntetéséhez kapcsolódik a 2024-es Szingapúri Nagydíj versenyzői sajtótájékoztatóján elhangzott elfogadhatatlan nyelvhasználat miatt” – olvasható a közleményben.

„Verstappen a jövő héten Ruandába utazik, hogy részt vegyen az FIA Díjátadó Ceremónián. Ez a Közgyűlések részeként zajlik Kigali-ban, ahol átveheti negyedik, egymást követő FIA Forma-1-es Világbajnoki trófeáját.

„Kigali-ban Verstappen a Ruandai Autóklub (RAC) által szervezett alapvető fejlesztési program részeként junior versenyzőkkel dolgozik majd.

„A programban szereplő tevékenység egy FIA Affordable Cross Car-t érint, amelyet helyben, Ruandában építettek az RAC munkatársai, az FIA által biztosított tervek alapján.

„Az Affordable Cross Car projekt 2-es szintű tervei eljutottak az 147 tagország sporthatóságainak globális hálózatához.”

