Verstappen beszólt az FIA elnökének: „Mik vagyunk mi óvodások…?”

Max Verstappen keményen beszólt az FIA elnökének, Mohammed Ben Sulayemnek, miután a holland világbajnokot és többi versenyzőtársát is bírálták a rádiós kommunikáció során használt csúnya beszéd miatt.

A FOM közvetítése során a versenyzők és a versenymérnökök közötti rádiókommunikáció részleteit játsszák csak le le, hogy fokozzák a nézői élményt, és tisztább képet adjanak a pilótafülkében uralkodó érzésekről.

Az FIA elnöke, Ben Sulayem nem rajong a versenyzők által időnként használt színes nyelvezetért. „Úgy értem, különbséget kell tennünk a sportunk – a motorsport – és a rapzene között” – mondta a Motorsport.com-nak. „Mi nem vagyunk rapperek. Hányszor mondják ki az F betűs szót percenként? Mi nem akarjuk követni őket. Ők olyanok, mi pedig [ilyenek vagyunk].”

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

„Megtehetjük és meg is tesszük” – folytatta. „Mi vagyunk azok, akik valójában több beszédet hagytak jóvá [az adásban]. De vannak szabályaink, és azok a sport érdekében vannak. A szabályok azért vannak, hogy ellenőrizzük és betartassuk őket.”

„Sokan sok rosszat mondanak, amikor tele vannak adrenalinnal más sportágakban, csak nem kapják így fel. Én még az F betűs szót sem mondhattam ki… Még csak nem is olyan csúnya szó. Mik vagyunk mi 5 évesek, 6 évesek?” – tette fel a költői kérdést a címvédő.

Max on swearing in #F1: 🗣️

„A lot of people say a lot of bad things when they are full of adrenaline in other sports, it just doesn’t get picked up.

I couldn’t even say the f word… It’s not even that bad. What are we 5 year olds, 6 year olds?”#SingaporeGP pic.twitter.com/NgM1iwgJU6

— Autosport (@autosport) September 19, 2024