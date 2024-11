Verstappen bizonytalan a hét világbajnoki cím megdöntését illetően

Max Verstappen nem biztos abban, hogy képes lesz elérni Michael Schumacher és Lewis Hamilton hét F1-es világbajnoki címét.

Verstappen a negyedik világbajnoki címét szerezte meg Las Vegasban, ezzel holtversenybe került Alain Prosttal és Sebastian Vettellel, mint négyszeres bajnok, és már csak egy cím választja el az argentin legenda, Juan Manuel Fangio rekordjától.

Verstappen hosszú távú jövője az F1-ben a Red Bull-lal kötött, 2028-ig szóló szerződésen túl egyelőre bizonytalan.

Viszont, ha minden évben bajnok lenne addig, akkor nyolcszoros bajnokként fejezné be azt az időszakot – túlszárnyalva Schumacher 2004-ben felállított rekordját, amelyet Hamilton 2020-ban beállított.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

E lehetőségre reflektálva Verstappen nem volt biztos benne, hogy képes lesz elérni ezt a célt.

„Ehhez lendületre is szükséged van, és arra, hogy a megfelelő csapat álljon mögötted, amely hosszú időn át képes erre” – mondta Verstappen a RacingNews365 és más médiumok előtt azokról a tényezőkről, amelyek bajnoki címeket és futamgyőzelmeket hoznak.

„Ez nem olyasmi, amit kitűztem magam elé. Persze, ha megtörténik, megtörténik. De már most is nagyon büszke vagyok arra, hogy négyet nyertem. A nap végén egyet nyerni vagy hetet, ugyanaz az érzés, igaz? De természetesen, ha többször is meg tudod ismételni, az nagyon szép. És persze, ha ismét lehetőségünk lesz rá, tudom, hogy még a leggyorsabb autó nélkül is nyertünk már. Szóval mindig tudom, hogy ha beülök az autóba, mindent beleadok” – jelentette ki a négyszeres világbajnok Verstappen.

„Az elmúlt években versenyzőként is sokat fejlődtem, és mindenképpen sokoldalúbbá váltam, így izgatottan várom, hogy mit érhetünk el jövőre. Egyelőre nagyon ismeretlen, hogy mennyire leszünk versenyképesek” – tekintett előre a holland.