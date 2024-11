Verstappen: Hihetetlen érzés négyszeres világbajnoknak lenni

Max Verstappen az egész Red Bull csapatot dicsérte, miután megszerezte negyedik Forma–1-es világbajnoki címét Las Vegasban.

Az ötödik helyen való célba érés elegendő volt Verstappen számára, hogy bebiztosítsa negyedik egymást követő bajnoki címét.

Verstappen lett a hatodik bajnok, aki négy vagy több címet tudott nyerni. Valamint mindössze a második négyszeres világbajnok Red Bull-versenyző Sebastian Vettel után.

Egy nehéz középszezonos időszakot követően Verstappen Brazíliában aratott megsemmisítő győzelemmel biztosította a címet, míg magát a futamot George Russell nyerte.

MAX VERSTAPPEN, YOU ARE THE WORLD CHAMPION! 👑 pic.twitter.com/Wr6EJdCEwx

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 24, 2024