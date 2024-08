Véget ért az európai kalandozás a Fehérvár számára

Az Európa-konferencialiga selejtezőjének 2. fordulója, azon belül is az Omonia Nicosia csapata jelentette a végállomást a Fehérvár számára.

A párharc első mérkőzését a ciprusi gárda 1-0-ra megnyerte hazai környezetben, így a fehérvári visszavágót ők várhatták kényelmesebb helyzetből.

Ennek ellenére az első 45 perc során kizárólag a nicosiai csapatról szólt, akik a mezőnyfölényüket a 28. percben tudták gólra váltani. Semedo volt a szép passzjáték végi befejező.

A második félidőben igyekezett sokkal inkább uralni a játékot a Fehérvár, azonban erő nem nagyon volt Pető Tamás alakulatában.

Helyzeteknél tovább nem is jutottak, ráadásul a 95. percben Kakoullis is beköszönt, így a Fehérvár számára augusztus közepén véget is ért a nemzetközi kupakaland. Az Omonia Nicosia teljesen megérdemelten, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel jutott az Európa-konferencialiga kvalifikációs sorozat 3. körébe.