Az EKl-ben is folytatná győzelmi sorozatát a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia nemcsak a továbbjutás reményében fogadja csütörtökön a hazai visszavágón az Ararat-Armenia csapatát a labdarúgó Konferencia-liga harmadik fordulójában, hanem győzelmi sorozatát is szeretné folytatni.

A felcsúti együttes egészen kiváló formában kezdte az új idényt, ugyanis eddig mind a négy mérkőzését megnyerte.

Ebből ugyanakkor háromszor kapott gólt, amit most fontos lenne elkerülnie, tekintve, hogy egygólos előnnyel várja a második felvonást. Az viszont mindenképpen bíztató, hogy éppen az örmény rivális ellen tudta megóvni a kapuját egy kiegyenlített összecsapáson.

Az is a magyar bajnoki bronzérmes malmára hajthatja a vizet, hogy ezúttal az ellenfélnek kell megküzdenie a hosszú utazás és az időeltolódás következményeivel, ami fáradtságot és enerváltságot okozhat, ahogy az múlt héten Hornyák Zsolt tanítványainak játékán is tapasztalható volt.

Az Ararat 2019-ben és 2020-ban is egyetlen párharc megnyerésére volt a főtáblára kerüléstől az Európa-ligában, ráadásul idén is jól kezdte nemzetközi szereplését: a moldovai Zimbru Chisinau együttesét könnyedén búcsúztatta kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel, emellett a bajnokságban is két 2-0-s diadallal rajtolt az örmény kupagyőztes.

A Puskás Akadémia eredetileg a második körben is szerepelt volna, azonban kisorsolt ellenfele, az ukrán Dnyipro-1 időközben csődöt jelentett. A párharcból így mérkőzések nélkül jutott tovább a felcsúti klub, mert az UEFA mindkét találkozót 3-0-s eredménnyel a javára ítélte.

A mostani párharc győztesére az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben. A vesztes pedig búcsúzik a sorozattól.

A 21 órakor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.