Vége a szezonjának? Súlyos sérülést szenvedett a Barca középpályása

Nem ő az egyetlen, aki megsérült az Atlético Madrid elleni 4-2-re megnyert mérkőzés során.

Az FC Barcelona fiatal középpályása, Marc Casado komoly sérülést szenvedett az Atlético Madrid elleni mérkőzésen, amely akár a szezonja végét is jelentheti. A spanyol SPORT értesülései szerint a 21 éves játékos térdsérülése miatt több mint két hónapig is harcképtelen lehet.

A találkozó során egy Antoine Griezmann-nal történt ütközés után Casado fájdalmat érzett térdében, és nem tudta folytatni a játékot. Bár a Barca még nem adott ki hivatalos közleményt, a belsős információk szerint az elvégzett orvosi vizsgálatok külső szalag-szakadást állapítottak meg, ami hosszabb kihagyást vetít előre.

Kérdéses, hogy részleges vagy teljes.

The midfielder won’t be part of Spain squad and he could be out for TWO months, @tjuanmarti reports. pic.twitter.com/nwUXaBrW37

🚨⚠️ Bad news for Barcelona as Marc Casadó has suffered a knee ligament tear.

A fiatal középpályás számára ez nemcsak a Barcelona hajrájában okozhat komoly veszteséget, hanem a spanyol válogatott terveiben is változást hoz, hiszen így biztosan nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz az aktuális válogatott szünetben. Hasonlóan járt a rutinos védő, Iñigo Martínez is, aki szintén az Atlético Madrid elleni találkozón sérült meg, bár az ő esetében a felépülési idő lényegesen rövidebbnek ígérkezik, és várhatóan két-három hét múlva ismét pályára léphet.

Casado az idei szezon egyik nagy felfedezettje a katalán csapatnál, Hansi Flick irányítása alatt egyre fontosabb szerephez jutott. Bár Frenkie de Jong visszatérése miatt az utóbbi hetekben kevesebb játékpercet kapott, hiánya érzékeny veszteség lehet a Barca számára a szezon hajrájában, amikor minden pont és minden rendelkezésre álló játékos kulcsfontosságú lehet a célok elérésében.

