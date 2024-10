Vb-győztes támadót igazolna a Galatasaray

Sallai Roland újabb komoly posztriválist kaphat.

Törökországban újabb pletykák keltek szárnyra a Galatasaray kapcsán. Az isztanbuli klub a nyáron szerette volna megszerezni Nicola Zalewskit az AS Romától, azonban nem járt sikerrel. A huszonnégyszeres török bajnok többek között ezért is szerződtette a magyar válogatott támadóját, Sallai Rolandot. A Galata most ismét egy római célpontot talált magának.

A legfrissebb hírek szerint Okan Buruk együttese januárban szeretné elcsábítani Paolo Dybalát az olasz fővárosból.

Mint ismert, az argentin támadó körül komoly átigazolási saga bontakozott ki nyáron. A 30 éves világbajnok elutasított egy hároméves, 75 millió eurós szaúdi ajánlatot.

Dybala ezzel a húzással végleg belopta magát a Roma-drukkerek szívébe, akik még szerenádot is adtak neki. Mindezek ellenére az argentin az idei szezonban még adós a tőle megszokott teljesítménnyel. A Serie A-ban öt mérkőzésen mindössze 285 percet játszott és csupán egy gólt szerzett. Az Európa-ligában csak 71 percet kapott eddig.

A képet valamelyest árnyalja, hogy a Daniele De Rossi helyére viharos körülmények között kinevezett Ivan Juric igyekszik kímélni Dybalát, aki idén már kétszer is megsérült.

Az óvatosság érthető, hiszen a Corriere della Sera cikke szerint Dybala a római karrierje során eddig 34 mérkőzést hagyott ki különböző problémák miatt.

A Giallorossi reméli, az argentin karmester visszatérhet az október 20-i Inter elleni csúcsrangadóra. A „Gyémánt” mellett Stephan El Shaarawy visszatérésére is várnak, aki egy kisebb vádlisérülésből lábadozik. Az AS Roma hét fordulót követően mindössze a kilenceik helyen szerénykedik az olasz bajnokságban.