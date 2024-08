Eldőlt, indul-e Vas Kata Blanka a női Tour de France-on

Hivatalossá vált a friss ötkarikás negyedik Vas Blanka indulása a női Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.

Csapata, az SD Worx-Protime honlapján jelentette be, hogy azzal a céllal áll rajthoz a keret a francia körversenyen, hogy címvédéshez segítse a holland Demi Volleringet. Vollering és az U23-as világbajnok Vas mellett Niamh Fisher-Black, az aktuális Európa-bajnok Mischa Bredewold, Christine Majerus, Barbara Guarischi és Lorena Wiebes alkotja a holland csapat keretét.

A nyolcszakaszos megméretés hétfőn Rotterdamban kezdődik és jövő héten vasárnap a legendás Alpe d’Huezen zárul. A hét versenynapba úgy fér bele a nyolc etap, hogy kedden egy rövid, mintegy 70 kilométeres mezőnyszakaszra és egy 6,3 kilométeres egyéni időfutamra is sor kerül.

Team SD Worx-Protime goes for yellow jersey again with Demi Vollering

1 goal: winning the Tour de France again

„We put together a line-up that is balanced with riders who will come into their own on the different terrains. The eyes will be on us, but we are used to that by now.… pic.twitter.com/nqYBV3xD0Z

