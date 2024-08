Vas Blanka: most sírni tudnék

Vas Blanka nem titkolta csalódottságát azután, hogy a női országúti kerékpárosok vasárnapi mezőnyversenyében az éremről centikkel maradt csak le és végzett az előkelő negyedik helyen a párizsi olimpián.

A 22 éves kerekes, aki egy hete tizedik lett hegyikerékpárban az ötkarikás játékokon, a 158 kilométeres viadal végén a 2012-es olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok holland Marianne Vosszal és a vb-címvédő belga Lotte Kopeckyvel hajrázott az ezüstéremért, s végül centikkel riválisai mögött ért célba, amit érezhetően nehezen élt meg. Vas az MTI-nek könnyeivel küszködve idézte fel a versenyt, aminek végjátékára kanyarodva még a győzelemre is volt esélye.

„Előre nem volt kitalálva semmi a versenyre, csak volt pár ember a fejemben, akik jók lehetnek és ez be is bizonyosodott menet közben, hogy jól gondoltam” – idézte fel a Trocadérónál felállított célban versenyét a tokiói játékokon hegyikerékpárban negyedik magyar klasszis. – „Próbáltam Vos és Kopecky kerekét követni és a verseny jól is alakult, de aztán volt egy kis hezitálás a részemről, amikor Kristen Faulkner támadott. Azt hiszem, az volt egy nagy hiba, hogy ott feladtam és úgy gondoltam, hogy nem lehet meg.”

Vas mindehhez hozzátette, hogy akkor a két sztártól, Vostól és Kopeckytől várta, hogy megindulnak a későbbi győztes amerikai után.

„Nem dolgoztam velük együtt, mert úgy gondoltam, hogy nekik kell dolgozni, hiszen ők a nagy nevek, ők a leggyorsabbak” – indokolta döntését Vas Blanka. – „Igazából még vissza kell néznem, mi is történt ott, most még kicsit butának érzem magam. Nem tudom, hogy mit lehetett volna sokkal jobban csinálni. Annak azért örülök, hogy itt tudtam lenni a végén.”

Az első számú magyar női kerékpáros öröme ugyanakkor csak annak szól, hogy a végig harcban tudott lenni az érmekért.