Varázslatos játékkal kezdett a Djokovic-Kyrgios páros

Novak Djokovic és Nick Kyrgios stílusosan indították a 2025-ös szezont a Brisbane International ATP 250-es tornán, ahol egy izgalmas győzelmet arattak párosban.

A szabadkártyás Djokovic-Kyrgios páros 6-4, 6-7(4), 10-8 arányban győzte le Alexander Erler és Andreas Mies párosát.

A winning return 🙌@NickKyrgios gets the win on his return alongside @DjokerNole with a 6-4 6-7 10-8 victory over Erler/Mies pic.twitter.com/JPFDYnUCm1 — Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024

A meccs csúcspontja Djokovic hálótartó oszlop melletti fantasztikus fonákja volt, amely elkápráztatta a közönséget és még Kyrgiost is lenyűgözte.

Out of this world 🤯@DjokerNole goes around the net in Brisbane #BrisbaneInternational pic.twitter.com/NxLSkRlqHR — Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024

Kyrgios egy gyönyörű átemelést ütött, majd egy hajszálpontos fonák nyerőt is bemutatott, ezzel bebiztosítva az első szett megnyerését.

He’s back 🥳@NickKyrgios up to his old tricks in his first match back#BrisbaneInternational pic.twitter.com/XXnynsivJB — Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024

A meccs után mindketten dicsérték egymást. Djokovic kiemelte Kyrgios technikai bravúrjait, míg Kyrgios arról beszélt, hogy milyen inspiráló volt a szerb energiája és mozgása.

Ez volt Kyrgios első mérkőzése a 18 hónapos sérülés miatti kihagyása után, és rögtön lenyűgöző formát mutatott. A duó következő ellenfele az első helyen kiemelt Mektic/Venus páros lesz.